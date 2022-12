POL-FR: Emmendingen: Versuchter Straßenraub - Täterin festgenommen - weitere Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Mittwoch, 28.12.2022, kam es in Zell zu insgesamt fünf Aufbrüchen. Betroffen waren drei Autos und zwei Münzautomaten. Die Autos waren auf dem Parkplatz eines Discounters in der Teichstraße geparkt. An allen wurde eine Scheibe eingeschlagen und die Innenräume durchwühlt. ...

