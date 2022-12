Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Farbschmierereien in der Bergstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag, 26.12.2022, auf Dienstag, 27.12.2022, sowie in der Nacht von Dienstag, 27.12.2022, auf Mittwoch, 28.12.2022, besprühten Unbekannte in orangener, blauer, silberner und schwarzer Farbe die Fassade von zwei Gebäuden sowie den Kofferaufbau von drei Fahrzeuganhängern mit unleserlichen Schriftzügen und "tags". Das Polizeirevier Lörrach sucht Zeugen, welche in der Bergstraße, in diesem Zusammenhang zwischen der Wallbrunnstraße und Eulerstraße, verdächtige Personen wahrgenommen haben. Diese mögen sich bitte mit dem Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, in Verbindung setzen.

