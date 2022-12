Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Aufbrüche in der Nacht auf Mittwoch - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 28.12.2022, kam es in Zell zu insgesamt fünf Aufbrüchen. Betroffen waren drei Autos und zwei Münzautomaten. Die Autos waren auf dem Parkplatz eines Discounters in der Teichstraße geparkt. An allen wurde eine Scheibe eingeschlagen und die Innenräume durchwühlt. Wertvolles kam nach den ersten Erkenntnissen nicht weg. Außerdem wurden zwei Münzautomaten angegangen. Während ein Teil des Münzgeldes aus dem Automaten am dortigen Wohnmobilstellplatz entwendet wurde, blieb es bei dem Automaten an der öffentlichen Toilette am Bahnhof bei einem Aufbruchsversuch. Der Polizeiposten Oberes Wiesental bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise (Kontakt 07673 8890-0).

