Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallverursacher flüchtete

Greiz (ots)

Greiz: Am gestrigen Mittwoch (09.03.2022), gegen 06:00 Uhr, befuhr der 38-jährige Fahrer eines Mercedes-Transporters den rechten Fahrstreifen der Schlossbrücke in Richtung Bruno-Bergner-Straße. Der 39-jährige Fahrer eines Pkw Opel überholte ihn und drängte ihn nach rechts ab, sodass der Mercedes mit dem rechten Bordstein kollidierte. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst, ohne seinen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen, konnte aber im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen gestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

