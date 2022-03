LPI-G: Zigarettenautomat aufgesprengt - Zeugen gesucht

Gera (ots) - Gera: Im Zeitraum zwischen dem 05.03.2022 - 09.03.2022 stieß ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen in der Gagarinstraße in Gera geparkten Pkw Renault. Nach der Kollision entfernte sich der Unfallversucher, ohne seine Pflichten nachzukommen. Am geparkten Fahrzeug entstand indes ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun ...

