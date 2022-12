POL-FR: Landkreis Lörrach - LÖ-Brombach -- Garagenbrand löst Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus -- Zeugen gesucht !

Freiburg (ots) - Am Dienstagnachmittag, 27.12.2022, gegen 14.50 Uhr hatten Unbekannte in einer Seniorenwohnanlage in der Freytagstraße in Freiburg eine schwere Brandstiftung begangen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatten Sie einen brennenden Gegenstand zwischen einen halb heruntergelassenen Rollladen und eine Fensterscheibe einer im Erdgeschoss befindlichen ...

