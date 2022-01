Polizei Aachen

POL-AC: Mehrere Autos zerkratzt

Aachen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen dem 06.01. und dem 08.01.2022 mindestens sieben geparkte Fahrzeuge an der Trierer Straße zerkratzt und damit einen erheblichen Sachschaden verursacht. Die Pkw standen in Höhe der Hausnummern 235 bis 285. Einem Halter war die Tat am 08.01.2022 bei der Rückkehr zu seinem Wagen aufgefallen. Er verständigte die Polizei.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Täter abgeben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0241/9577-33201 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

