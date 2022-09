Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220921-1: Täter entwendeten Kupferkabel im Wert von mehreren tausend Euro

Bergheim (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Montag (19. September) eine große Menge Kupferkabel von einem Firmengelände in Bergheim gestohlen haben sollen.

Laut ersten Erkenntnissen betraten die Täter das Grundstück an der Kopernikusstraße zwischen 15.30 Uhr und 22 Uhr. Sie sollen dort Kupferkabel über einen Zaun auf der Rückseite des Geländes befördert und über einen Trampelpfad Richtung Feld abtransportiert haben.

Polizisten sicherten die Spuren am Tatort. Die Ermittler der Zentralen Anzeigenbearbeitung nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell