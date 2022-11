POL-PDNR: Versuchte Betrugsdelikte durch WhatsApp Nachrichten

Verbandsgemeinde Puderbach (ots) - Am späten Donnerstagnachmittag / frühen Donnerstagabend kam in der Wiesenstraße in Dernbach zu zwei Wohnungseinbrüchen. Die Täter hebelten jeweils die rückwärtige Terrassentür der Anwesen auf und durchsuchten delikttypisch die Räumlichkeiten. An einer Tatörtlichkeit ist das Stehlgut bisher unbekannt, in dem anderen Anwesen entwendeten die Täter aus der Erdgeschosswohnung eines ...

