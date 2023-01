POL-NI: Raub auf Supermarkt

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Kurz vor Ladenschluss ist am Dienstag um 20.59 Uhr ein Lebensmitteldiscounter an der Eilser Straße in Heeßen von einem männlichen Einzeltäter überfallen worden.

Eine 56jährige Marktangestellte traf gerade Vorbereitungen das Geschäft zu schließen, als der aggressiv auftretende Täter die Angestellte bzw. ihren 20jährigen Kollegen mit einer Schusswaffe bedrohte und die Herausgabe der Bargeldeinnahmen aus den Kassen forderte.

Anschließend mussten die Angestellten mit dem dunkel gekleideten und mit Akzent sprechenden Täter in den Personalbereich gehen und weiteres Bargeld aushändigen.

Während der Tatausführung befanden sich noch zwei Kunden im Markt, die sich zwischen den Regalen versteckten und per Notruf die Polizei informierten.

Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der sehr wahrscheinlich zu Fuß flüchtende Täter nicht ausfindig gemacht werden.

Die beiden betroffenen Marktangestellten sind derzeit nicht arbeitsfähig, wobei sich die 56jährige zudem eine leichte Handverletzung zuzog.

Der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg hat mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise, ob am Dienstag kurz nach 21.00 Uhr im Nahbereich des Marktes auffällig verhaltende Personen gesehen werden konnten. Hinweise bitte an die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/28940.

