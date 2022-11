Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Zeugen nach versuchtem Diebstahl gesucht

Geeste (ots)

In der Zeit von Freitag 23.50 Uhr auf Samstag 1.55 Uhr kam es in Geeste zu einem versuchten Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu einem Firmengelände und gelangten anschließend gewaltsam in eine Lagerhalle. Dabei wurden sie jedoch durch einen Wachmann gestört, sodass sie in unbekannte Richtung wegrannten. Samstagabend gegen 22.35 Uhr versuchten erneut unbekannte Personen auf das Gelände der Firma zu gelangen, wobei sie ebenfalls gestört wurden. Im Rahmen der groß angelegten Suche mit mehreren Streifen, Diensthunden und dem Polizeihubschrauber Phönix konnten die Täter jedoch nicht mehr aufgespürt werden. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Laut ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell