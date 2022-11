Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Diebstahl aus Wohnung gesucht

Meppen (ots)

Am Freitag gegen 11.20 Uhr kam es in Meppen in der St.-Antonius-Straße zu einem Diebstahl. Der bislang unbekannte männliche Täter klingelte an der Wohnungstür einer 77-Jährigen. Diese öffnete mithilfe einer elektrischen Türöffnung die Tür und ließ den Fremden in die Wohnung. Der etwa 50-jährige alte Mann, korpulent, etwa 180 cm groß, schwarze Kleidung, schwarze Sneaker mit weißen Sohlen, im Frontbereich des Unterkiefers ohne Zähne betrat die Wohnung und durchsuchte diese nach Wertgegenstände. Die 77-Jährige, welche auf einen Rollstuhl angewiesen ist, konnte nur zusehen, wie der Mann aus Ihrer Tasche einige hundert Euro entwendete und die Wohnung wieder verließ. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

