BPOLI-KA: Feueralarm im Hauptbahnhof missbraucht

Karlsruhe (ots) - Dienstagnachmittag (13. September) hat ein 50-jähriger Deutscher durch eine unerlaubte Gleisüberschreitung die Schnellbremsung eines Zuges verursacht, um am gegenüberliegenden Bahnsteig eine Baustellentoilette zu nutzen. Sein Tag endete schließlich in einer Justizvollzugsanstalt. Gegen 14:00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter von GoAhead, wie der 50-jährige Deutsche sich in den Gleisen am Bahnsteig 1 ...

