POL-EL: Essen - Rot-Weiß Essen gegen SV Meppen, Informationen für Gästefans

Hilkenbrook (ots) - Am Montag kam es auf der Hauptstraße in Hilkenbrook zu einem Verkehrsunfall. Ein 68-Jähriger wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der Mann war gegen 10.45 Uhr in seinem Kia in Richtung Hilkenbrook unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit ...

