POL-NI: Nienburg - Streitigkeiten und Bedrohung in der Innenstadt

Bad Eilsen/Heeßen (ots) - (ma) Kurz vor Ladenschluss ist am Dienstag um 20.59 Uhr ein Lebensmitteldiscounter an der Eilser Straße in Heeßen von einem männlichen Einzeltäter überfallen worden. Eine 56jährige Marktangestellte traf gerade Vorbereitungen das Geschäft zu schließen, als der aggressiv auftretende Täter die Angestellte bzw. ihren 20jährigen Kollegen mit einer Schusswaffe bedrohte und die Herausgabe der Bargeldeinnahmen aus den Kassen forderte. ...

