Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 25.01.2023, ereignete sich an der Leinstraße in Nienburg eine Verkehrsunfallflucht.

Zwischen ca. 13.55 und 14.55 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem PKW einen Feuerwehrabsperrpfosten/Poller an der Leinstraße Höhe Hausnr. 13 und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Polizeibeamte stellten Fahrzeugteile sicher, die darauf schließen lassen, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen BMW X5, evtl. in schwarz, handeln könnte. Aufgrund der Unfallspuren ist zudem davon auszugehen, dass das Fahrzeug die Leinstraße in Richtung Mindener Landstraße befahren hat. Der PKW dürfte an der Fahrzeugfront beschädigt sein.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die unter 05021/97780 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell