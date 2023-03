Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch in Bäckerei: Polizei Dortmund nimmt 17-Jährigen in Tiefgarage fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0271

Nach einem Geschäftseinbruch in eine Bäckerei auf dem Westenhellweg in Dortmund am späten Dienstagabend gegen 23:25 Uhr konnte die Polizei Dortmund dank schnell eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen einen dringend Tatverdächtigen (17) festnehmen. Er landete im Polizeigewahrsam.

Nach ersten Erkenntnissen gelangte der Tatverdächtige in die Bäckerei, indem er eine der Glasschiebetüren am Eingang zerstörte. Daraufhin begab er sich in den Hausflur des angrenzenden Wohn- und Geschäftshauses, betrat einen Lagerraum für Werkzeuge und Maschinen und entwendete dort mutmaßlich zwei hochwertige Baumaschinen. Diese ließ er bei seiner Flucht dann aber zurück.

Parallel beobachteten Zeugen die Tat und meldeten die verdächtigen Beobachtungen über den Notruf 110 der Polizei.

Die eingesetzten zivilen Beamten fanden den Tatverdächtigen dann in der Tiefgarage einer Bank in unmittelbarer Nähe. Bei der Fahndung setzte die Polizei Dortmund auch einen Diensthund ein. Bei der Durchsuchung des 17-Jährigen wurde zudem eine Bankkarte gefunden, die ihm nicht zugeordnet werden konnte.

Die Polizei Dortmund ermittelt nun in einem besonders schweren Fall des Diebstahls.

