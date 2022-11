Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei nach Gasaustritt

Ludwigsburg (ots)

Am heutigen Dienstag wurde die integrierte Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg gegen 16.20 Uhr wegen einer kollabierten Person in einem Geschäft in der Bügelestorstraße alarmiert. Als der Rettungsdienst eintraf lösten die mitgeführten CO-Warnmelder aus. Daraufhin wurden weitere Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, die Feuerwehr und Polizei alarmiert und das sechs Parteien Gebäude unverzüglich evakuiert. Der Bereich wurde abgesperrt und der Verkehr auf der Hauptstraße umgeleitet. Die Messungen der Feuerwehr ergaben überhöhte Messwerte und als vermutliche Ursache wurde eine defekte Gasheizung im Gebäude lokalisiert. Nachdem diese außer Betrieb genommen wurde gingen die Messwerte zurück, so dass gegen 20.00 Uhr die 15 Bewohner zurück in ihre Wohnungen konnten. Verletzt wurde niemand. Auf Anraten der Feuerwehr verbringen die Bewohner der beiden Erdgeschosswohnungen die Nacht nicht in ihren Wohnungen. Während der Zeit der Evakuierung wurden die Bewohner vom Ortsverband Besigheim betreut.

