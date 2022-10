POL-HX: Aufmerksamer Apotheker vereitelt Rezeptbetrug

Willebadessen (ots) - Auf 30 Metern Länge hat ein Geländewagenfahrer einen Weidezaun einschließlich mehrerer Pfosten in einem Ortsteil von Willebadessen umgefahren. Der Vorfall hatte sich am Sonntag, 16. Oktober, gegen 18 Uhr, am Rande eines Wohngebietes ereignet. Der Zaun gehörte zu einer Schafswiese. Nach dem Unfall hatte sich der Verursacher allerdings von der Unfallstelle entfernt, der angerichtete Sachschaden ...

mehr