Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Weidezaun auf 30 Metern Länge zerstört und geflüchtet

Willebadessen (ots)

Auf 30 Metern Länge hat ein Geländewagenfahrer einen Weidezaun einschließlich mehrerer Pfosten in einem Ortsteil von Willebadessen umgefahren. Der Vorfall hatte sich am Sonntag, 16. Oktober, gegen 18 Uhr, am Rande eines Wohngebietes ereignet.

Der Zaun gehörte zu einer Schafswiese. Nach dem Unfall hatte sich der Verursacher allerdings von der Unfallstelle entfernt, der angerichtete Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro.

Anwohner hatten jedoch die Unfallgeräusche wahrgenommen und den flüchtenden Geländewagen noch gesehen, außerdem war von dem Unfallwagen ein Kennzeichen abgefallen und vor Ort liegengeblieben.

So konnte die Polizei den Unfallflüchtigen, der nur wenige Straßen weiter wohnte, schnell ermitteln. Die Polizei Höxter hat ein Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Unfallfahrers sichergestellt.

