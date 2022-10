Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht mit verletztem Fahrradfahrer

Warburg-Rimbeck (ots)

Am Freitag, 14.10.2022 gegen 17.15 h kam es in Warburg - Rimbeck an der Bonenburger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Der unbekannte und flüchtige Unfallbeteiligte nahm dem Radfahrer die Vorfahrt, nachdem er ungebremst aus einer Einmündung kam. Der 16jährige konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß vermeiden, stürzte jedoch und verletzte sich leicht. Sachdienliche Hinweise von Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben bitte an das Verkehrskommissariat Höxter unter 05271/9620. /Wo.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell