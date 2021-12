Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, K13/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Im Begegnungsverkehr auf der K13 kam es am Donnerstag (16.12.21) zur Kollision zwischen zwei Außenspiegeln. Gegen 17.35 Uhr war ein 24-jähriger Dülmener auf K28 von Dülmen in Richtung Hiddingsel unterwegs. Auf einem kurzen Teilstück der K13 kam ihm in der Bauerschaft Daldrup ein weißer Kastenwagen entgegen. Nachdem es zur Berührung der Spiegel kam, fuhr der Unbekannte weiter. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

