Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Lehmhegge/ Auto aufgebrochen, Geldbörse gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (16.12.21) eine Geldbörse aus einem grauen Volvo XC60 gestohlen. Das Auto stand auf dem Seitenstreifen eines Wirtschaftsweges an der Lehmhegge. Zwischen 11.25 Uhr und 12.05 Uhr schlugen die Täter die hintere Scheibe an der Beifahrerseite ein. Das Portemonnaie lag in einem Korb, der sich auf der Rückbank befand. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise und rät, Wertsachen nicht im Auto zu lassen. Auch das vermeintlich beste Versteck hält Täter nicht ab, nach Beute zu gucken. In einigen Fällen beobachten Täter potentielle Opfer beim Verstecken.

