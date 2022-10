Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht mit verletztem Motorradfahrer

Bad Driburg (ots)

Am Freitag, 14.10.2022 gegen 17.30 h ereignete sich in Bad Driburg auf der Dringenberger Straße ein Vekehrsunfall mit Flucht bei dem ein 18jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades leicht verletzt wurde. Dabei beachtete ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW nicht die Vorfahrtsregelung 'rechts vor links' . Der vorfahrtberechtigte Motorradfahrer führte eine Vollbremsung durch, um eine Kollision mit dem PKW zu vermeiden und kam auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und zu Fall. Ohne sich um den gestürzten Kradfahrer zu kümmern entfernte sich der PKW von der Unfallstelle. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht und sucht selbständig einen Arzt auf. Am Krad entstand nur geringer Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat in Höxter unter 05271-9620 zu melden. /Wo.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell