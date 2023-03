POL-DO: Polizei Dortmund fasst Intensivtäter nach Wohnungseinbruch: Festnahme und U-Haft

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0265 Nach einem versuchten Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft am Freitagmittag (10.März) sucht die Polizei nun Zeugen. Den ersten Ermittlungen zufolge hatten zwei Unbekannte gegen 12.12 Uhr das Geschäft an der Akazienstraße in Dortmund aufgesucht. Nachdem eine Mitarbeiterin die beiden Männer in das Geschäft ließ, schubste einer der beiden die Frau zu Boden. Dabei hielt er einen ...

mehr