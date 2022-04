HZA-BI: Schwerpunktprüfung im Friseurhandwerk Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Bielefeld prüft Betriebe

Bielefeld (ots) - Am 21.03.2022 kontrollierten Beamte des Hauptzollamtes Bielefeld, Finanzkontrolle Schwarzarbeit Hamm, einen in Berlin zugelassenen Transporter, der die Lipperandstraße in Richtung Bundesautobahn 1 befuhr. Die Zöllner leiteten das mit zwei männlichen Personen besetzte Fahrzeug dazu auf den ...

mehr