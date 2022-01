Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Wohnhaus

Morbach (ots)

Am Dienstag den 11. Januar kam es in Morbach OT Hoxel in der Straße "Roter Weg" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 18:30 und 19:15 Uhr mittels Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Wohnhaus und suchten nach Wertgegenständen oder Bargeld. Der entstandene Schaden liegt im oberen dreistelligen bis unteren vierstelligen Bereich. Durch eine Zeugin in der Nachbarschaft konnten zum tatrelevanten Zeitraum 2 männliche Personen gesehen werden, welche durch die besagte Straße gingen. Eine Person habe eine helle Woll-/Strickmütze getragen. Kurze Zeit später habe sie die Personen nochmals in der Straße "Aufm Siebent" gesehen. Weitere Hinweise liegen derzeit nicht vor.

Personen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

