Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Tageswohnungseinbruch

Morbach GT Hundheim (ots)

Am Dienstag, den 11.01.2022, in dem Zeitraum von 12.00 Uhr - 21.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Anwesen in Morbach, GT Hundheim, Auf dem Höstchen, einzubrechen. Der oder die Täter begaben sich hinter das Anwesen und versuchten eine Terrassentür aufzuhebeln. Da die Tür sich so nicht öffnen ließ, blieb es glücklicherweise beim Versuch. Der durch die Tat entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag belaufen. Personen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell