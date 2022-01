Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Gaststätte

Baumholder (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am 11.01.2022 zwischen 01.30 Uhr und 11.00 Uhr über ein rückwärtiges Fenster in eine Gaststätte in der Hauptstraße/Ecke Pfennigstraße ein. Im Schankraum wurden mehrere Geldspielautomaten aufgebrochen. Aus einem Automaten wurden einzelne Bauteile und auch Bargeld mitgenommen. Die Gesamtschadenshöhe dürfte nach momentanem Stand im oberen vierstelligen Eurobereich liegen.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610, oder an die Polizeiinspektion Baumholder unter der Telefonnummer 06783/9910 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

