Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Ohne Licht und Führerschein dafür mit Alkohol unterwegs

Pforzheim (ots)

Aufgrund nicht eingeschalteter Beleuchtung haben Polizeibeamte am Dienstagnachmittag einen Mercedes-Fahrer kontrolliert.

Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Süd wurden am Dienstag gegen 16:40 Uhr in der Büchenbronner Straße auf einen Mercedes aufmerksam, welcher trotz bereits eingetretener Dämmerung ohne Beleuchtung unterwegs war. Hieraufhin sollte der Fahrzeuglenker einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer ignorierte zunächst sämtliche Anhaltesignale. Auch ein platter Reifen, welcher durch das Überfahren eines Bordsteines entstand hinderte der Fahrer zunächst nicht an der Weiterfahrt. Schließlich gelang es den Beamten den Fahrzeugführer anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen. Diese ergab, dass der 65-Jährige erst vor wenigen Wochen seinen Führerschein abgeben musste. Zudem konnte durch einen Alkoholvortest ein Alkoholwert von rund 2,2 Promille festgestellt werden. In der Folge musste der Fahrer eine Blutprobe abgeben. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Christian Koch, Pressestelle

