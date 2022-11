Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Mehrere verletzte Personen nach Frontalzusammenstoß

Mühlacker (ots)

Drei leichtverletzte Person sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße 4505 bei Illingen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr gegen 09.30 Uhr ein Fiat-Fahrer die Kreisstraße 4505 von Mühlhausen kommend in Fahrtrichtung Roßwag. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er in der dortigen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. In der Folge stieß der Fiat mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Bei der Kollision wurden der Fiat-Fahrer sowie die beiden Insassen vom Audi leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in örtliche Krankenhäuser gebracht werden.

Die Kreisstraße war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden kann derzeit nicht näher beziffert werden.

