Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbrecher durch Wohnungsinhaber überrascht

Pforzheim (ots)

Am Montagabend, gegen 18:10 Uhr, ist ein unbekannter Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Kopernikusallee eingedrungen und wurde durch zurückkehrenden Bewohner gestört.

Offenbar drang die Person durch ein Fenster in die Wohnung ein. Noch bevor er sich auf die Suche nach Beute machen konnte wurde er durch den heimkehrenden Bewohner überrascht. Dem Täter gelang die Flucht. Entwendet wurde nach derzeitigem Sachstand nichts. Die Kriminalpolizei in Pforzheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefonnummer 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell