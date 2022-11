POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss: Führerschein weg

Pforzheim (ots) - Am Montagabend, gegen 18:10 Uhr, ist ein unbekannter Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Kopernikusallee eingedrungen und wurde durch zurückkehrenden Bewohner gestört. Offenbar drang die Person durch ein Fenster in die Wohnung ein. Noch bevor er sich auf die Suche nach Beute machen konnte wurde er durch den heimkehrenden Bewohner überrascht. ...

