POL-PDWIL: Taschendiebstahl

Gerolstein (ots) - Am 25.03.2023 zwischen 15:45 Uhr und 19:05 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den Parkplatz am Rondell in der Brunnenstraße in Gerolstein. Hier stieß er aus bisher unbekannten Gründen gegen ein dort ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug, einen Dacia Duster und beschädigtes dieses. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen ...

