Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: wechselseitige Körperverletzung

Gerolstein (ots)

Am 27.03.2023 gegen 13:00 Uhr gerieten im Bereich des Gerolsteiner Rondells ein 22- und ein 44-jähriger Mann miteinander in einen verbalen Streit, welcher in einer handfesten Auseinandersetzung endete.

Letztlich kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen. Beide Personen erlitten Verletzungen, welche nicht zwingend behandlungserforderlich waren.

Jegliche Zeugenhinweise dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell