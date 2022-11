Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pfefferspray in Linienbus +++ Einbrüche +++ Eingangstürscheibe von Schule beschädigt +++ Fahrradfahrer bei Unfall verletzt +++ Raser/Poser- Kontrollen

Wiesbaden (ots)

1. Pfefferspray in Linienbus,

Wiesbaden-Biebrich, Biebricher Allee, 26.11.2022, 17.05 Uhr,

(pl)In einem Linienbus im Bereich der Biebricher Allee wurde am Samstagnachmittag ein 36-jähriger Mann von einem unbekannten Täter mit Pfefferspray besprüht. Die beiden Männer waren während der Busfahrt in einen Streit geraten, in dessen Verlauf der Unbekannte gegen 17.05 Uhr zwischen den Haltestellen Bahnhof und Fischerstraße Pfefferspray gegen seinen Kontrahenten eingesetzt haben soll. Hierdurch wurde auch ein nebendran sitzendes 12-jähriges Mädchen leicht verletzt. Die beiden Verletzten wurden vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung ambulant behandelt. Der Angreifer hatte nach dem Versprühen des Pfeffersprays zu Fuß die Flucht in Richtung Biebrich ergriffen. Er wurde als ca. 1,80 Meter groß, schlank und etwa 30-40 Jahre alt beschrieben. Getragen habe er eine schwarze Fleecejacke sowie eine dunkle Jeans. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

2. Einbruch in Büro,

Wiesbaden, Biebricher Allee, 26.11.2022 bis 27.11.2022 11.00 Uhr,

(pl)Am Sonntagvormittag wurde ein Einbruch in ein Gebäude in der Biebricher Allee festgestellt. Unbekannte Täter verschafften zwischen Samstag und Sonntag durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür Zutritt zu den Büroräumlichkeiten und entwendeten einen Safe. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuck,

Wiesbaden, Hallgarter Straße, 24.11.2022, 18.00 Uhr bis 25.11.2022, 11.20 Uhr

(pl)Bei einem Wohnungseinbruch in der Hallgarter Straße haben Unbekannte zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag Schmuckstücke erbeutet. Die Einbrecher hebelten die Eingangstür der betroffenen Wohnung auf, durchsuchten diese und ergriffen dann mit den aufgefundenen Schmuckstücken unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Gaststätte von Dieben heimgesucht,

Wiesbaden, Alfons-Paquet-Straße, 25.11.2022, 08.00 bis 10.00 Uhr,

(pl)Eine Gaststätte in der Alfons-Paquet-Straße wurde am Freitagvormittag von Dieben heimgesucht. Die Täter verschafften sich zwischen 08.00 Uhr und 10.00 Uhr Zutritt in den Gastraum und entwendeten das in zwei Gläsern befindliche Münzgeld. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

5. Jugendzentrum von Einbrechern durchwühlt, Wiesbaden, Holzstraße, bis Montag, 28.11.2022, 05.45 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter sind in ein Jugendzentrum in der Holzstraße eingebrochen. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe ein, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen und durchwühlten anschießend diverse Schränke und Schubladen. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Der Einbruch wurde am frühen Montagmorgen festgestellt. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

6. Eingangstürscheibe von Schule beschädigt, Wiesbaden, Lorcher Straße, 25.11.2022, 16.00 Uhr bis 26.11.2022, 16.35 Uhr,

(pl)Zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag wurde die Eingangstürscheibe einer Schule in der Lorcher Straße beschädigt. Unbekannte fügten der Glasscheibe Löcher zu und verursachten hierdurch einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

7. Fahrradfahrer bei Unfall verletzt,

Wiesbaden, Biebricher Allee, Kasteler Straße, 28.11.2022, 06.05 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Biebricher Allee wurde am Montagmorgen ein 39-jähriger Fahrradfahrer verletzt. Der 39-Jährige war gegen 06.05 Uhr mit seinem E-Bike von der Stadtmitte kommend auf der Biebricher Allee unterwegs und wollte dann nach links in die Kasteler Straße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Peugeot eines entgegenkommenden und vorfahrtberechtigten 35-jährigen Autofahrers. Der verletzte Fahrradfahrer wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

8. Raser/Poser- Kontrollen,

Stadtgebiet Wiesbaden, 26.11.2022, 15.00 Uhr bis 00.00 Uhr,

(pl)Am Samstag war die Kontrollgruppe ARGUS des Regionalen Verkehrsdienstes zwischen 15.00 Uhr und 00.00 Uhr zivil im Wiesbadener Stadtgebiet unterwegs und hat Kontrollen bezüglich der Thematik "Raser / Poser" durchgeführt. Auf der B 263 wurde zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Trauriger Spitzenreiter: Ein BMW mit gemessenen 159 km/h bei erlaubten 70 km/h. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld von 700 Euro, 2 Punkte und 3 Monate Fahrverbot. Einer zivilen Streife fiel ein Dodge RAM auf, welcher mehrfach absichtlich das Gaspedal betätigte und im Verlauf der Nachfahrt eine rote Ampel überfuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Abgasanlage des Pkw offensichtlich manipuliert war und die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erloschen ist. Das Fahrzeug wurde zwecks Gutachtervorführung sichergestellt. Der Fahrer muss sich nun wegen des Rotlichtverstoßes (200 Euro, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot), der Verursachung unnötigen Lärms durch die Fahrzeugnutzung (80 Euro Bußgeld) sowie dem Erlöschen der Betriebserlaubnis (90 Euro Bußgeld) verantworten. Auch gegen eine am Steuer eines Audis sitzende Person wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der dunkle Audi A6 befuhr die Biebricher Allee mit ca. 150 km/h und missachtete eine rote Ampel. Der Pkw wurde daraufhin von einer Streife gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Die Weiterfahrt wurde durch eine präventive Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels unterbunden. Insgesamt wurden bei den Kontrollmaßnahmen 154 Geschwindigkeitsverstöße darunter elf im Bußgeldbereich, festgestellt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell