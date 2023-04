Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 31.03/01.04.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta, Verfolgungsfahrt mit anschließendem Verkehrsunfall (Zeugenaufruf)

Am Freitag, dem 31.03.2023 gegen 16:15 Uhr beabsichtigte die Polizei einen Autofahrer aus Twistringen auf der Diepholzer Straße zu kontrollieren. Den Anhaltesignalen leistete der 50-jährige Mann nicht folge, sondern versuchte mit seinem Pkw zu flüchten. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr er über den Stephansweg und Tannenweg in die Straße Auf der Hohen Bank. Dort kollidierte er mit dem verfolgenden Streifenwagen. Der 50-jährige Mann aus Twistringen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Fahrzeug des Mannes entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Am Polizeifahrzeug entstand ein Schaden von ca. 15000,- Euro. Wie sich herausstelle, war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Drogen. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen (04441/9430).

Vechta - Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unbefugter Gebrauch eines PKW

Am 01.04.2023, gegen 03:48 Uhr, befährt ein 16-Jähriger aus Goldenstedt zusammen mit zwei weiteren Mitfahrern mit dem Pkw seines Vaters die Straße Vechtaer Marsch in Vechta. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt er nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert frontal mit einem am Straßenrand befindlichen Baum. Die drei Personen werden hierbei nicht verletzt und begeben sich selbstständig aus dem Pkw. Als ein Funkstreifenwagen den Einsatzort anfährt, ergreifen die Fahrzeuginsassen die Flucht. Zwei von ihnen werden nach einer kurzen Verfolgung durch die eingesetzten Beamten gestellt (16-jähriger Fahrer und 17-jähriger Beifahrer). Die beiden Jugendlichen werden im Anschluss an die Verkehrsunfallaufnahme aus den polizeilichen Maßnahmen in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben. Am Pkw entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Vechta- Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 01.04.2023, gegen 02:00 Uhr befährt ein 31-jähriger aus Diepholz mit einem Pkw die Münsterstraße in Vechta. Dieser wird durch eine Streifenwagenbesatzung kontrolliert. Hierbei kann festgestellt werden, dass dieser vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hat. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergibt einen Wert von 0,53%. Im Zuge der weiteren Sachverhaltsklärung gibt der Fahrzeugführer an, dass er zudem Kokain konsumiert habe und nicht im Besitz eines Führerscheins sei. Um dies zu verheimlichen hat er den Beamten falsche Personalien genannt. Dem Beschuldigten ist die Weiterfahrt untersagt worden.

Lohne - Verkehrsunfall mit verletzter Person -

Am 01.04.2022; 00:50 Uhr, kommt es auf einem Parkplatz an der Brägeler Straße in Lohne zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wird. Ein 29-jähriger PKW-Fahrer aus Diepholz übersieht hierbei einen von rechts kommenden 29-jährigen PKW-Fahrer ebenfalls aus Diepholz und kollidiert mit diesem. Dieser wird leicht verletzt mit dem Rettungswagen dem Krankenhaus Lohne zugeführt. An den Fahrzeugen entsteht ein Schaden von ca. 5000 Euro.

