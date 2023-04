Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol/ Fahren ohne FE/ Verkehrsunfallflucht

Am 01.04.2023, gegen 07:30 Uhr, befuhr ein 35-Jähriger gemeinsam mit einem 22-Jährigen, beide aus Cloppenburg, mit einem Transporter die Höltinghauser Straße in 49661 Cloppenburg. Die beiden kamen schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierten mit einem am Straßenrand befindlichen Baum. Die beiden Fahrzeuginsassen entfernten sich schließlich zu Fuß von der Unfallstelle und konnten in unmittelbarer Nähe zum Unfallort von der Polizei gestellt werden. Sie standen offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Freiwillige Tests am tragbaren Alkomaten bestätigten diese Annahme. Außerdem ist keiner im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da die Fahrzeugführereigenschaft nicht zweifelsfrei feststand, wurde bei beiden Fahrzeuginsassen eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Nun wird seitens der Polizei Cloppenburg wegen Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol ermittelt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am 01.04.2023, um 13:42 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken in/aus einer Parklücke auf dem Gelände eines Diskounters in der Warthestraße in 49661 Cloppenburg gegen einen ordnungsgemäß dort abgestellten PKW. Danach verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Höltinghausen - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum vom 31.03.2023/20:50 Uhr bis zum 01.04.2023/14:00 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren gegen den am Straßenrand in der Straße "Im Schulgarten" in 49685 Höltinghausen ordnungsgemäß abgestellten PKW. Danach verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Emstek unter der Rufnummer 04473/932180 in Verbindung zu setzen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am 01.04.2023, um 17:10 Uhr, befuhr ein 80-Jähriger aus Garrel die Böseler Straße in Fahrtrichtung Garrel. Dort geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem 41-jährigen PKW-Fahrer aus Bösel. Danach verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Er konnte jedoch wenige Minuten später angetroffen werden. Der genaue Grund für seine Fahrweise ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen werden seitens der Polizei in Garrel fortgeführt.

