Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch In der Nacht vom Mittwoch, 29. März 2023 auf Donnerstag, 30. März 2023, beschädigten Unbekannte mit einem PKW das eingezäunte Teichgelände in Essen an der Darreler Straße/Zur Breiten Wiese, indem sie den Schlagbaum öffneten und das Gelände befuhren. Aufgrund des durch Nässe aufgeweichten Untergrundes fuhren sie sich fest ...

mehr