Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (14/2023) Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Sollingstraße - Sperrmüll brennt im Treppenhaus, Ursache unbekannt

Göttingen (ots)

Göttingen, Sollingstraße

Donnerstag, 5. Januar 2023, gegen 07.40 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Göttinger Sollingstraße ist am Donnerstagmorgen (05.01.23) gegen 07.40 Uhr im Treppenhaus abgestellter Sperrmüll in Brand geraten. Die Ursache ist noch unbekannt. Verletzt wurde niemand. Die Hausbewohner/innen wurden aufgefordert, in ihren Wohnungen zu verbleiben und sich auf den Balkon zu begeben. Während der laufenden Löscharbeiten musste die Sollingstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Zu Verkehrsbehinderungen führte dies nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Göttingen, Telefon 0551/491-2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell