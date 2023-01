POL-GÖ: (12/2023) Weiterer Einbruch in Kita in Landwehrhagen - Geldkassette gestohlen. Ermittler vermuten Zusammenhang mit Einbruch in Uschlag

Göttingen (ots) - Bad Lauterberg, Wissmannstraße Dienstag, 3. Januar 2023, gegen 20:50 Uhr BAD LAUTERBERG (jk) - In einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) ist am Dienstagabend (03.01.23) gegen 20.50 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der ...

mehr