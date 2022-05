Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Lkrs. VS) Unfallverursacherin meldet sich - Polizei sucht Besitzer eines roten Autos

Bad Dürrheim (ots)

Üblicherweise sucht die Polizei über die Presse nach unfallflüchtigen Autofahrern, die einen Schaden beim Parken oder sonstigen Unfällen verursacht haben und einfach weiterfuhren. Im Fall einer 72-jährigen Toyota-Fahrerin sucht die Polizei allerdings den Besitzer eines Autos, das sie am Montag beim Ausparken unbemerkt touchiert hat. Denn erst später hat sie den Unfallschaden an ihrem eigenen Auto festgestellt und sich dann bei der Polizei gemeldet. Welches Auto sie beschädigte, ist noch unklar. Der Rempler müsste aber gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Gartencenters in der Schwenninger Straße passiert sein. Die Polizei Bad Dürrheim, der sie sich anvertraut hat, geht davon aus, dass ein roter Kleinwagen beschädigt worden sein muss. Den Schaden am Toyota der Seniorin schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Der gesuchte andere Unfallbeteiligte wird gebeten, sich unter Telefon 07726 939480 bei der Polizei in Bad Dürrheim zu melden.

