Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrerin bei Verkehrsunfall in Brake schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 21-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 15. Dezember 2022, auf der B 212 zwischen Kirchhammelwarden und Brake.

Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer alarmierten gegen 05:03 Uhr die Polizei und den Rettungsdienst und teilten mit, dass die Fahrerin in ihrem Pkw eingeklemmt und bedingt ansprechbar sei.

Die Brakerin war mit ihrem Pkw auf der B 212 in Fahrtrichtung Nordenham unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der dortigen Kleipütte in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nachdem sie mit dem Pkw über den Grünstreifen rutschte, kollidierte die Fahrerseite des Pkws mit einem Straßenbaum und kam zum Stillstand. Die Front des Pkws ragte hierbei in einen an den Grünstreifen angrenzenden, wasserführenden Graben.

Die Freiwilligen Feuerwehren Hafenstraße und Kirchhammelwarden rückten mit 35 Einsatzkräften an und befreiten die 21-Jährige aus dem Pkw. Des Weiteren sicherten sie den Pkw gegen ein weiteres mögliches Abrutschen in den Graben ab. Mitarbeitende des Rettungsdienstes kümmerten sich zunächst vor Ort um die Verletzungen der Frau und brachten sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B 212 zunächst in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Unfallstelle konnte gegen 7:20 Uhr wieder freigegeben werden. Die Sperrung der B 212 in Fahrtrichtung Elsfleth konnte bereits ab 5:55 Uhr aufgehoben werden.

Der Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell