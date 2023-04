Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Hausfriedensbruch

Zum wiederholten Male drangen in Friesoythe, Meeschenstraße in der Zeit vom Freitag, 31. März 2023 bis Montag, 03. April 2023 gewaltsam in ein leer stehendes Wohnhaus ein, um dort zu feiern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491/93160) entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung

In der Zeit vom Freitag, 31. März 2023, 20:00 Uhr bis zum Samstag, 01.April 2023, 10:30 Uhr legten in Friesoythe, Am Friesoyther Kanal I unbekannte Täter einen Nagel hinter einen Reifen eines dort geparkten Renault. Als der Fahrer des PKW diesen rückwärts vom Hof fuhr, bohrte sich der Nagel in den Reifen, wodurch dieser beschädigt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491/93160) entgegen.

Saterland - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Wie jetzt erst bekannt wurde, ereignete sich am Sonntag, 05. März 2023 zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr im Saterland, an der Straße Am Tannenberg ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte einen auf dem Parkstreifen geparkten PKW, Skoda Octavia und beschädigte hierdurch die Frontschürze an der linken Fahrzeugseite. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 250,- EUR. Der Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Saterland (04498/923770) zu melden.

Barßel - schwerer Diebstahl einer GPS Einheit

Am Samstag, 01. April 2023 zwischen 02:05 Uhr und 02:15 Uhr entwenden unbekannte Täter vom landwirtschaftlichen Hof in Barßel, Schleusenstraße von einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine das GPS Sender-/Empfängermodul. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (04499/922200) entgegen.

Friesoythe - Zimmerbrand

Am 03. April 2023 gegen 17:30 Uhr geriet in Friesoythe, Rudolfweg, aus ungeklärter Ursache das Inventar eines Wohnzimmers in Brand. Ein Schaden am Gebäude konnte verhindert werden, jedoch wurden bei dem Brand 5 Personen leicht verletzt. Vor Ort wurde die Feuerwehr Altenoythe mit 11 Fahrzeugen sowie 75 Einsatzkräften eingesetzt. Ferner waren Rettungskräfte des DRK mit 5 Fahrzeugen sowie einem Notarzt vor Ort. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Barßel - Mülltonnenbrand

Am Montag, 03. April 2023 gegen 22:55 Uhr geriet in Barßel, Jahnstraße, aus ungeklärter Ursache eine Mülltonne in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Barßel gelöscht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (04499/922200) entgegen.

Barßel - Gewässerverunreinigung

Am Montag, 03. April 2023 um 19:55 Uhr wurde in Barßel im dortigen Hafenbecken an der Deichstraße ein Dieselfilm auf der Wasseroberfläche festgestellt. Feuerwehr und THW waren vor Ort, um entsprechende Proben zu entnehmen und um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen unbekannte Täter eingeleitet. Ein Zusammenhang mit einem ähnlichen Vorfall vom 28. März 2023 ist hierbei ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Cloppenburg wurde informiert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (04499/922200) entgegen.

Saterland - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 03.April 2023 um 14:25 Uhr befuhr ein 56jähriger Mann aus dem Saterland die Hauptstraße im Saterland ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde gegen den 56jährigen eingeleitet.

Barßel - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Dienstag, 04. April 2023 zwischen 02:30 Uhr und 02:45 Uhr kreuzte an einer Bedarfsampel an der Oldenburger Straße eine 16jährige die Fahrbahn. Hierbei wurde sie von einem PKW touchiert und stürzte dadurch zu Boden. Die 16Jährige wurde leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Friesoythe verbracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491/93160) entgegen.

