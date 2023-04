POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Hausfriedensbruch Zum wiederholten Male drangen in Friesoythe, Meeschenstraße in der Zeit vom Freitag, 31. März 2023 bis Montag, 03. April 2023 gewaltsam in ein leer stehendes Wohnhaus ein, um dort zu feiern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491/93160) entgegen. Friesoythe - Sachbeschädigung In der Zeit vom Freitag, 31. März 2023, 20:00 Uhr bis zum Samstag, ...

