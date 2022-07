Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Unbekannte entwenden 20 Meter Kupferrohr

Wetter (ots)

In der Zeit von Samstag bis Sonntagabend machten sich Metalldiebe an der Friedhofskapelle der Kirchengemeinde an der Trienendorfer Straße zu schaffen. Die Unbekannten entwendeten Regenrohre in einer Gesamtlänge von etwa 20 Metern von den Gebäudewänden der Friedhofskapelle. Es gibt bisher keine Hinweise auf Täter.

