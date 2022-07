Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Unter Alkoholeinfluss aus der Kurve geraten

Sprockhövel (ots)

Ein 25-jähriger Schwelmer fuhr mit seinem VW Golf am Sonntagmorgen auf der Haßlinghauser Straße in Richtung Schwelm. In Höhe der Hausnummer 87 kam er im Bereich einer Rechtskurve nach links von der Straße ab, durchbrach Begrenzungssteine zu einem Vorgarten und kam dort zum Stehen. Der 25-jährige Schwelmer blieb dabei unverletzt, die Polizei stellte jedoch während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein Test verlief deutlich positiv. Er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

