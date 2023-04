Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Zwischen Freitag, 31. März 2023, 14:00 Uhr und Dienstag, 04. April 2023, 07:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter den Glaseinsatz einer Eingangstür zu einem Schulcontainer in Cloppenburg, in der Eisenbahnstraße. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 150,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Emstek - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Am Dienstag, 04. April 2023 um 20:15 Uhr wurde in Höltinghausen in der Eisenbahnstraße in einem dortigen Buswartehäuschen ein 17jähriger beim Konsumieren eines Joints angetroffen. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem 17jährigen weiteres Betäubungsmittel festgestellt werden. Im Anschluss der Maßnahmen wird der Jugendliche seinen Eltern übergeben.

Garrel - Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, 04. April 2023 um 12:36 Uhr befuhr ein 63jähriger Garreler mit seinem PKW die Straße Am Sportplatz in Garrel, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,51 Promille festgestellt. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Gegen den 63jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet, der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Cloppenburg - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Dienstag, 04. April 2023 um 17:10 Uhr wurde ein 20jähriger Cloppenburger fahrend auf einem e-Scooter an der Emsteker Straße angetroffen. Das Kraftfahrzeug war nicht versichert, weiterhin bestand der Verdacht, dass der 20jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Verfahren wurde gegen den 20jährigen eingeleitet, es wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 04. April 2023 um 16:42 Uhr wurde in Cloppenburg, Vahrener Straße eine 37jährige Vechtaerin, die mit ihrem PKW mit Anhänger unterwegs war, angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass sie für das Gespann nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde gegen die 37jährige eingeleitet. Gegen den 23jährigen Beifahrer, der Halter des Fahrzeuges ist, wurde ebenfalls ein Verfahren eingeleitet, weil er die Fahrt zuließ.

Essen - Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, 04. April 2023 um 22:40 Uhr befuhr ein 26jähriger Eggermühlener mit seinem PKW die Wulfenauer Straße obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille. Gegen den 26jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet, die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein des 26jährigen wurde sichergestellt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 04. April 2023 um 12:25 Uhr befuhr ein 44jähriger Linderner mit seinem PKW, Daimler Benz, die B213 aus Richtung Cloppenburg kommend in Richtung Lastrup. In Höhe der Einmündung Zur Mühle in der Gemeinde Lastrup kam ihm eine weiße Sattelzugmaschine entgegen. Der Fahrzeugführer der Sattelzugmaschine geriet dort auf den Gegenfahrstreifen, so dass der 44jährige mit dem entgegenkommenden LKW kollidierte. Der beteiligte LKW-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Cloppenburg fort, ohne sich um den offensichtlich nicht unerheblichen Schaden zu kümmern. Aufgrund der Unfallspuren dürfte der LKW an der Fahrerseite beschädigt worden sein. Dieser konnte auch im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung nicht angetroffen werden. Der an dem PKW entstandene Sachschaden wird auf ca. 7.000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (04472/932860) entgegen.

