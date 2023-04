Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Hausfriedensbruch

In der Zeit von Montag, 03. April 2023, 16:00 Uhr bis Dienstag, 04. April 2023 06:45 Uhr drangen unbekannte Täter in ein leerstehendes Wohnhaus in Friesoythe in der Meeschenstraße ein. Das Objekt wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach aufgesucht und unerlaubt betreten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5479424). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491/93160) entgegen.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 04. April 2023 um 10:50 Uhr befuhr ein 18jähriger Friesoyther die Schwaneburger Straße mit einem Kleinkraftrad, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem 18jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

