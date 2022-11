Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Frau würgt Partner

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Sonntagabend zwischen einem 20 Jahren alten Mann und dessen gleichaltrigen Freundin. Beide einigten sich auf getrennte Wege, weshalb der Mann seine Sachen packen und ausziehen wollte. Dabei kam es zu Streitigkeiten, in dessen Verlauf die Frau ihren Ex-Partner würgte und zur Seite stieß. Die Polizei schlichtete den Streit und ermittelt wegen Körperverletzung. Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell